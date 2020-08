Auxílio emergencial tem novo calendário a partir de 28 de setembro

Covid-19: Brasil não tem caso de reinfecção confirmado, diz diretor

Depois de três semanas em queda, o número de mortes causadas pelo coronavírus no Brasil voltou a subir. De acordo com o boletim epidemiológico semanal do Ministério da Saúde, do dia 16 ao dia 22 de agosto, 7.018 brasileiros morreram por causa da Covid-19.