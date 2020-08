Caixa amplia prazo de pausa em prestações para 180 dias

A Caixa ampliou o prazo para pausa nas prestações de créditos comerciais por mais 90 dias, chegando agora a 180 dias no total.

A medida vale para pessoas físicas e jurídicas, em contratos como de renegociação, CDC, microcrédito, Construcard e Crédito Auto.

Segundo o banco, a medida busca facilitar o orçamento dos devedores durante a pandemia do novo coronavírus.

Para os clientes que já tiveram a pausa de 90 dias concluídas ou em andamento, é possível solicitar a prorrogação por mais 90 dias.

Quem ainda não solicitou a suspensão, também poderá pedir a paralisação das cobranças por até 180 dias.

Mas, atenção! Para quem optar pela pausa, as parcelas serão maiores no retorno. Os valores das prestações serão recalculados, com os juros do período pausado sendo distribuídos pelas demais parcelas. O prazo final do contrato também é ampliado automaticamente.

Para quem tiver parcelas em atraso de até 50 dias, o período da pausa considera os valores não pagos com os encargos e parcelas incorporadas no saldo devedor.

A Caixa reforça que a suspensão não é automática, devendo o cliente solicitar a interrupção.

O pedido pode ser feito pelo aplicativo da caixa ou pelo telefone 0800 726 8068.