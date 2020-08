Comércio do Rio registra queda de 27% no primeiro semestre

O comércio do Rio de Janeiro registrou queda de 27% das vendas no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2019.

De acordo com o Clube dos Diretores Lojistas e do Sindicato dos Lojistas do Rio de Janeiro, esse foi o pior semestre da história do setor na capital fluminense.

O presidente do Clube, Aldo Gonçalves, avalia que embora algumas cidades do país já tenham dado sinais de recuperação, o comércio carioca enfrenta os desafios dos efeitos provocados pela queda do poder aquisitivo em função do desemprego e pela redução do consumo, gerada pelo isolamento social imposto pelo novo coronavírus.

Segundo Aldo Gonçalves, fatores anteriores à pandemia, como problemas urbanos e violência, também prejudicaram a economia na cidade.

Para ele, a pandemia do novo coronavírus torna as perspectivas para 2020 ainda menos otimistas. Aldo Gonçalves acredita que esse ano não deixará boas lembranças para a sociedade, nem para os setores produtivos.

O presidente do Clube dos Diretores Lojistas destacou ainda que todas as datas comemorativas do primeiro semestre de 2020 registraram quedas no Rio de Janeiro.

Ele também ressaltou que já no ano passado as vendas tiveram retração de 2,9% em relação a 2018, com resultados negativos em todos os meses do ano, incluindo dezembro, mês considerado importante para o comércio, devido ao Natal.

*Com informações da Agência Brasil