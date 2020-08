Empresário do comércio está mais otimista, afirma CNC

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio registrou, neste mês de agosto, a maior alta desde abril de 2011, quando teve início a série histórica da pesquisa realizada pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

A alta foi de 11,5% em relação a julho, a segunda taxa mensal positiva consecutiva. O indicador, que chegou a 78,2 pontos, ainda permanece na zona de avaliação pessimista, ou seja, abaixo de 100 pontos.

Mas, segundo a CNC, o resultado de agosto revela otimismo dos comerciantes e mostra que o fundo do poço dessa crise por causa da pandemia de covid-19 ficou no mês de abril.

A economista da Confederação, responsável pela pesquisa, Izis Ferreira, destaca que em agosto, os empresários do comércio se mostraram otimistas com as expectativas para o curto prazo em relação à economia, ao desempenho do comércio e da própria empresa, com o momento atual e também com a intenção de contratar mais empregados. Este último, de acordo com Izis, foi o primeiro resultado positivo do ano.