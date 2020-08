Índice da FGV aponta que confiança do consumidor aumentou em agosto

O Índice de Confiança do Consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 1,4 ponto em agosto, para 80,2 pontos; e ficou no mesmo nível de março deste ano, quando a economia começou a ser impactada pela pandemia do novo coronavírus.

Os dados divulgados nesta segunda-feira(24) mostram que em agosto, a satisfação dos consumidores em relação à situação atual manteve-se relativamente estável, com os quesitos que medem a satisfação presente dos brasileiros com a economia e com a situação financeira familiar registrando valores próximos aos respectivos mínimos históricos.

Já as expectativas avançaram pelo terceiro mês consecutivo, porém com forte desaceleração neste mês. De acordo com a Fundação, houve um aumento no otimismo dos consumidores sobre as perspectivas futuras, mas inferior aos meses anteriores. O índice que mede as expectativas dos consumidores com relação à economia ficou relativamente estável; enquanto o indicador que mede o otimismo com relação às finanças familiares registrou a quarta alta consecutiva.

Na avaliação da economista Viviane Seda Bittencourt, coordenadora das Sondagens da FGV, a leve alta do indicador representa uma desaceleração no ritmo da recuperação iniciada em maio e reflete um quadro de grande incerteza. O resultado de agosto, segundo ela, mostra que as pessoas com renda baixa registram queda da confiança e parecem agora projetar maiores dificuldades nos próximos meses. Já os consumidores de maior poder aquisitivo, estão menos satisfeitos com o momento e preferindo poupar a consumir.

