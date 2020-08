Mercado financeiro reduz previsão de queda do PIB para 5,46%

A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano foi ajustada de 5,52% para 5,46%. A estimativa de recuo do PIB - Produto Interno Bruto – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – está no Boletim Focus, publicação divulgada todas as semanas pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. O mercado financeiro tem reduzido a projeção de queda do PIB há oito semanas consecutivas.

Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,50%, a mesma previsão há 13 semanas seguidas. Em 2022 e 2023, o mercado financeiro continua a projetar expansão de 2,50% do PIB.

Inflação

As instituições financeiras consultadas pelo BC ajustaram a projeção para o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - de 1,67% para 1,71% neste ano. Para 2021, a estimativa de inflação permanece em 3% há 10 semanas consecutivas. A previsão para 2022 e 2023 também não teve alterações: 3,50% e 3,25%, respectivamente.

A previsão para a cotação do dólar permanece em R$ 5,20, ao final deste ano. Para o fim de 2021, a expectativa é que a moeda americana fique em R$ 5.