Número de sindicalizados tem queda em 2019, segundo IBGE

O número de brasileiros sindicalizados caiu no ano passado em relação a 2018. A redução superou 950 mil pessoas. Do total de 94 milhões de trabalhadores em 2019, 11,2% eram associados a sindicatos de categorias profissionais. No ano anterior, o índice era 12,5%.

Os dados fazem parte da Pnad Contínua: Características Adicionais do Mercado de Trabalho, referente a 2019, que foi divulgada nesta quarta-feira (26) pelo IBGE.

Mais de 10,5 milhões de trabalhadores estavam associados a algum tipo de sindicato no ano passado. O número representa o menor patamar registrado desde 2012, início da série histórica da pesquisa.

Segundo a analista do IBGE, Adriana Beringuy, o crescimento da população ocupada entre 2017 e 2019 não reverteu a tendência de queda no total de sindicalizados do país. Pelo contrário, o recuo se aprofundou.

O detalhamento da pesquisa mostra que a Região Sul teve a maior retração no contingente de sindicalizados, cedendo o primeiro lugar desse ranking para o Nordeste, como conta Adriana Beringuy.

Também no recorte regional do levantamento, o estado de São Paulo permaneceu como o de maior número absoluto de trabalhadores sindicalizados. Por outro lado, Santa Catarina apresentou as quedas mais intensas. No entanto, ainda segundo a analista do IBGE, de modo geral, todas as unidades da federação registraram perdas no percentual analisado.

A pesquisa mostra que a taxa de sindicalização entre os homens é ligeiramente maior que entre as mulheres. O padrão é observado desde 2012, mas essa diferença tem diminuído. A exceção é a Região Nordeste, onde predomina a filiação de mulheres nos sindicatos.

Entre as atividades investigadas, a agricultura, pecuária, produção florestal e pesca foram as que tiveram a maior taxa de filiação a entidades representativas de classe. Todas relacionadas ao trabalho rural.

O levantamento revela, ainda, que a sindicalização vem caindo em todos os níveis de instrução.