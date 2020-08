São Paulo deve fechar 2020 com queda de 40% no número de turistas

O estado de São Paulo deve fechar o ano com queda de quase 40% no número de visitas.

Segundo a Secretaria de Turismo do estado, antes da pandemia, o número estimado de turistas tendo como destino as cidades paulistas era de quase 46,5 milhões de pessoas. A projeção, agora, é que esse número chegue a 29,5 milhões até o final do ano, sendo que a grande maioria, quase 21 milhões de pessoas, devem viajar dentro do próprio estado.

A maior queda fica por conta da capital paulista, o destino mais procurado do país, segundo o Ministério do Turismo. A previsão era de que a cidade receberia 21 milhões de turistas até o final do ano, mas deve ficar em 8 milhões. Uma queda de mais de 60%.

Levando em conta apenas o turismo internacional, o número de estrangeiros na capital deve ficar 65% menor, caindo de 2,5 milhões para 850 mil pessoas.

Até agora, 120 mil postos de trabalho no setor foram fechados em função da crise provocada pela pandemia, mas a expectativa do secretário de turismo, Vinicius Lummertz é de que pelo menos metade desses postos sejam recuperados com a flexibilização da quarentena.

As cidades da Baixada Santista e da Serra da Mantiqueira, duas regiões no litoral do estado, e o Circuito das Águas, na região de Campinas, devem ser os mais procurados pelos paulistas no turismo local e, por isso, devem registrar perdas menores.