Escolas da rede privada do RJ poderão receber linha de crédito

O governo do Rio de Janeiro liberou uma linha de crédito de até R$ 150 milhões para as escolas particulares do Estado, afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

A medida visa auxiliar na recuperação financeira das unidades, que estão precisando praticar descontos nas mensalidades, e muitas perderam alunos durante o período de isolamento social.

Mesmo assim, representantes da rede privada querem o retorno das aulas presenciais o quanto antes. O diretor do Sinepe, o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Básica do município do Rio, Américo Santos Magalhães, alega que as escolas têm condições de receber os alunos em segurança.

A Associação Brasileira de Educação Infantil também defende a volta das atividades, mesmo para as crianças pequenas. A presidente Célia Moreno Maia acrescenta que, como muitos alunos tiveram matrículas canceladas pelos responsáveis, a frequência será muito menor, o que facilitará o controle das medidas sanitárias.

Mas o secretário estadual de Educação Pedro Fernandes permanece relutante em reabrir as aulas para a rede privada, enquanto não for possível fazer o movimento de retomada nas escolas públicas. E diz que a palavra final é dos especialistas em saúde consultados pela pasta.

As aulas presenciais em todo o Estado continuam vetadas por um decreto governamental que vale até esta quinta-feira(20), mas pode ser renovado.

Os municípios têm autonomia para decidir sobre as escolas públicas de Ensino Fundamental. Mas a rede particular e as escolas estaduais de Ensino Médio dependem do aval do governo fluminense.