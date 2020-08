Resultado da lista de espera do Prouni será divulgado nesta segunda

Os estudantes que se inscreveram na última lista de espera do Prouni- Programa Universidade para Todos - podem conferir se foram aprovados nesta segunda-feira (24), quando o Ministério da Educação divulga o resultado. Se esse é o seu caso, basta acessar a página prouniportal.mec.gov.br e dar uma conferida.

Aqueles que forem selecionados para uma bolsa do Prouni deverão apresentar na instituição de ensino em que foram aprovados os documentos que comprovem as informações cadastradas no site do programa. É importante ficar ligado ao prazo para a entrega desses documentos que é do dia 24 a 28 de agosto.

Lembrando que quem não confirmar os dados no decorrer desta semana, estará automaticamente fora da lista de espera. Uma dica para o estudante é: antes de sair de casa, dê uma olhada nos documentos exigidos no site do Prouni.

Depois desse passo, o candidato ainda precisa esperar que a documentação seja aprovada pela instituição de ensino. Só após essa etapa que será emitido um termo de concessão da bolsa e será possível fazer a matrícula para começar o curso superior desejado.

Lembrando que o Prouni é um programa do governo federal que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais, no valor 50% da mensalidade, em instituições particulares de educação superior. Nesta edição, mais de 440 mil estudantes disputaram quase 168 mil bolsas em mais de mil instituições.