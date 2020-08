Jogo de estreia do Brasil na Copa América 2021 será contra a Venezuela

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou a tabela completa da próxima Copa América. O Brasil começa a defender o título em 13 de junho do ano que vem, na cidade de Medellin, na Colômbia, contra a Venezuela. O torneio seria disputado entre junho e julho deste ano, mas foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus.

A Seleção está no Grupo B, que tem sede na Colômbia. Além de venezuelanos e dos anfitriões, os brasileiros terão pela frente Peru, Equador e Catar. O atual campeão asiático, que esteve na edição de 2019, no Brasil, foi novamente convidado.

O Grupo A será disputado na Argentina. A seleção local abre a Copa América em 11 de junho do ano que vem, contra o Chile, em Buenos Aires, e também medirá forças contra Uruguai, Paraguai, Bolívia e Austrália. A nação da Oceania, que compete pelo continente asiático, também foi convidada e estará na Copa América pela primeira vez.

Os quatro mais bem colocados de cada chave avançam para as quartas de final. Uma novidade é que as seleções poderão trocar até três jogadores da lista de convocados ao término da fase de grupos, além das substituições por lesão.

A Colômbia receberá a disputa do terceiro lugar, na capital Bogotá; e a final, em Barranquilla. O Brasil pode fazer a competição inteira neste país, desde que se classifique entre os dois primeiros do Grupo A. Se avançar de fase em terceiro ou em quarto, a Seleção jogará as quartas e, caso se classifique, as semifinais na Argentina.

É a primeira vez que a Copa América será disputada em dois países. O Brasil busca o título pela 10ª vez.