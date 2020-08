Copa do Brasil avança e tem 8 das 10 equipes que vão para 4ª fase

A Copa do Brasil já classificou, até ontem (26), oito das dez equipes que passam para a quarta fase. Daí sairão as cinco que se juntarão às 11 já previamente garantidas nas fases finais - oito da Libertadores e campeões da série B, Copa Verde e do Nordeste.

Ontem, como se esperava, o Cruzeiro, com time muito limitado, não descontou a diferença de dois gols do primeiro jogo e foi eliminado com o empate de 1 a 1 diante do modesto CRB. O Botafogo, apesar dos velhos problemas de permitir muitos ataques ao adversário e se enrolar no último passe de ataque, venceu por 2 a 1 e garantiu importante classificação. Em jogo de muitas expulsões e muitos gols, o Ceará se classificou com 4 a 3 sobre o Vitória.

E o Vasco venceu o Goiás, mas precisou dos pênaltis para se classificar. Mereceu porque foi melhor no jogo e é mais time que o Goiás. Além desses, garantiram passagem Flu, América MG, Ponte Preta e Juventude.

Hoje, os favoritos para completar o pacote de dez são Brusque e Atlético GO. Uma bela competição de emoções constantes e prêmios milionários.