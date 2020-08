Flamengo e Botafogo empatam em 1 a 1 no Maracanã

O primeiro clássico carioca no Campeonato Brasileiro terminou sem vencedor. O Flamengo empatou com o Botafogo de 1 a 1, neste domingo (23), no Maracanã, pela quinta rodada. Não foi desta vez que os rubro-negros conquistaram a primeira vitória no estádio atuando pelo Brasileirão. Até o momento foram três jogos, sendo dois empates e uma derrota. Já os alvinegros mantiveram a invencibilidade na competição, com três empates e uma vitória.

No primeiro tempo o Flamengo foi melhor, mas não conseguiu transformar o domínio em gol. Na segunda etapa o jogo teve menos emoção.

A rede balançou apenas nos acréscimos da partida.

A equipe do treinador Paulo Autuori abriu o marcador com um belo gol de Pedro Raul, de voleio, aos 47. No último lance do clássico, aos 50, o árbitro foi à cabine do VAR e constatou no monitor, após chute de Bruno Henrique, que a bola bateu no cotovelo do zagueiro alvinegro Marcelo Benevenuto dentro da área. Com o pênalti assinalado, Gabigol fechou o placar. Flamengo 1 x 1 Botafogo.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (29). Os alvinegros vão receber o Internacional, às 16h, no estádio Nilton Santos. No mesmo horário, um dia depois, o Flamengo visita o Santos, na Vila Belmiro.