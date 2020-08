Incluído em PL do esporte, Comitê mira formação em clubes paralímpicos

O Senado aprovou o Projeto de Lei 2824/2020, que prevê auxílio financeiro ao esporte em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Como sofreu uma alteração em relação ao texto que passou pela Câmara em junho, o projeto será novamente votado pelos deputados antes de ir para sanção do presidente Jair Bolsonaro. A mudança se deu com a aprovação de duas emendas que destinam parte dos recursos arrecadados pelas loterias federais ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP).

A entidade é recente, sendo fundada no último dia 27 de julho. Segundo o presidente João Batista Carvalho e Silva, a suspensão das atividades paralímpicas do Vasco, em maio, e a dificuldade para associações paralímpicas se filiarem ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) - que direciona recursos das loterias a projetos de formação desportiva - motivaram a criação da nova instituição.

A estimativa é que o Comitê de Clubes Paralímpicos receba cerca de R$ 8 milhões por ano. O valor pode ser diferente, conforme a arrecadação das loterias. Se as emendas forem acatadas e o PL sancionado, a entidade terá direito a 0,03% do que atualmente é repassado à Confederação Nacional dos Clubes (Fenaclubes) e mais 0,04% da arrecadação bruta das loterias - parte do que recebe hoje o CBC.

O ex-nadador Clodoaldo Silva, dono de seis medalhas de ouro paralímpicas, é conselheiro técnico representante dos Atletas no CBCP, que tem 10 associações fundadoras. Segundo ele, uma das missões da entidade recém-criada será tornar as entidades paradesportivas aptas a receberem os recursos federais.

Além disso, por lei, o repasse das verbas públicas será para formação de atletas paralímpicos, ou seja, de modalidades que integram o programa da Paralimpíada. João Batista, porém, que os outros esportes adaptados não serão deixados de lado.