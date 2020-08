Internacional assume a liderança do Campeonato Brasileiro

Com a derrota do Atlético-MG para o Botafogo por 2x1, o Internacional se tornou o novo líder do Campeonato Brasileiro ao bater o Atlético-GO, em Porto Alegre, por 3x0.

Nos outros jogos dessa quarta rodada, o Flamengo empatou com o Grêmio em 1x1; o Bragantino venceu o Fluminense, por 2x1; no finalzinho, o Palmeiras conseguiu a vitória dentro da Arena da Baixada, por 1x0, sobre o Atlético; o Fortaleza foi até Goiânia e bateu o Goiás, por 3x1; e, jogando em casa, o Corinthians venceu o Coritiba também por 3x1.