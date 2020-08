Márcio Guedes: Atlético MG confirma favoritismo e conquista liderança

Como se esperava, o Atlético MG, jogando em casa, confirmou o favoritismo e, em partida valorizada pela boa atuação do Ceará, venceu e isolou-se na liderança com três vitórias. Apesar de alguns problemas na defesa, é um time que está aí para disputar o título. Quem merece elogios é o Vasco pelo ótimo trabalho de Ramon, que armou um bom sistema defensivo e um ataque que conta com o oportunismo de German Cano.Vai fazer bova campanha.

Pelo lado positivo, destaque também para a recuperação do Fluminense que tenta se renovar no ataque e tem o equilíbrio de Nenê. O Bahia começa em alto astral, com um time bem dirigido por Roger; e o Flamengo pelo menos saiu do esboço de crise com a magra vitória sobre o fraco Coritiba.

A ironia é que o gol, com boa atuação, foi de Arrascaeta, aquele que foi barrado por Torrent. Se o catalão não inventar; dispondo de ótimo elenco, vai brigar pelo título.

E, no lado negativo, a ineficiência de Palmeiras, Corinthians e Botafogo. No meio da rodada, o grande assunto foi ainda a histórica e inesquecível goleada do Bayern - os 8x2 sobre o Barcelona - que pareceram um eco daqueles 7x1. Ainda vai render por muito tempo.