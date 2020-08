Márcio Guedes: clássicos regionais agitam fim de semana do Brasileiro

Na rodada de fim de semana do Brasileiro, as maiores atrações ficam por conta de dois supertradicionais clássicos regionais. O Vasco, vice-líder em grande fase, enfrenta o Fluminense em recuperação, que vem de duas boas vitórias, uma no Brasileiro contra o Atlético PR e a outra diante do Figueirense na Copa do Brasil.

E há destaques evidentes nos dois lados - Muriel, Nenê e Evanilson no Flu e Castan, Benitez e Cano no Vasco. O outro clássico é o paulista. O São Paulo, do contestado Diniz, em aparente recuperação e já bem colocado, estará diante do Corinthians, que anda mal e vem de um empate em casa contra o Fortaleza. Mas há muito equilíbrio no clássico.

Outros bons jogos mostram o líder Inter correndo risco contra o traiçoeiro e invicto Botafogo no Rio. E o Flamengo, em busca da afirmação do seu novo técnico catalão Domenec. Vai a Vila Belmiro para enfrentar o Santos, que melhorou com Cuca e tem o perigoso Marinho no ataque. Há a lembrança do jogo da última rodada do Brasileiro do ano passado quando o Flamengo de Jesus, já campeão, levou goleada de quatro. Será o encontro do campeão brasileiro com o vice.