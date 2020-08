Márcio Guedes: menos empolgante, está de volta a Copa do Brasil

Em meio a esse período de retomada do futebol, a Copa do Brasil também está de volta. Uma competição que só empolga nas fases finais com a presença dos times da Libertadores. Mas ela é sempre atraente pela fórmula emocionante do mata-mata. E, por isso, os considerados grandes sempre sofrem para passar de fase e, muitas vezes, ficam pelo caminho.

Hoje, o Fluminense corre riscos - perdeu por 1x0 o primeiro jogo contra o Figueirense e vai tentar a vaga no Maracanã. Precisa ganhar por dois gols e não será tão fácil.

Amanhã, o Vasco joga contra o Goiás também precisando de dois gols, só que no campo do adversário. Mas é favorito porque atravessa excelente fase. Dos cariocas, a situação mais confortável em tese é a do Botafogo que venceu a primeira contra o Paraná por 1x0 e só precisa de um empate em Curitiba.

Drama mesmo vive o Cruzeiro, que perdeu para o CSA em casa a primeira por 2x0 e só se classifica sem pênaltis com três gols de diferença. São as emoções da Copa do Brasil.