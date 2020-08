Série B tem sábado com empates e gols no final das partidas

Ainda sem o técnico Gilson Kleina, o Náutico continua sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Comandado pelo auxiliar Dudu Capixaba, o Timbu empatou com o CRB em 1 a 1, nos Aflitos, pela terceira rodada da competição. Camutanga abriu o placar para os pernambucanos e Léo Gamalho empatou no fim da partida.

Apesar do domínio do Náutico no primeiro tempo, O CRB foi quem criou a primeira grande chance do jogo. Aos 16 minutos, Bill chutou forte de fora da área e a bola explodiu na trave direita de Jefferson. Depois do susto, o Timbu passou a controlar as ações e teve chances de abrir o placar com Erick e Jean Carlos, mas o goleiro Victor Souza impediu. O gol não demorou para sair. Aos 23 minutos, Jean Carlos cobrou escanteio e o zagueiro Camutanga subiu para marcar. O Náutico teve, pelo menos, mais três chances de ampliar, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Victor Souza.

O Timbu voltou com o mesmo ritmo para a segunda etapa. Logo aos 16 minutos, Erick bateu de fora da área e acertou a trave direita do CRB. A primeira grande chance dos alagoanos apareceu apenas aos 33 minutos, quando Magno Cruz concluiu cruzamento de Luidy e só não empatou porque Rafael Ribeiro salvou em cima da linha. O CRB se animou e passou a acuar o Náutico. A pressão deu resultado. Aos 43 minutos, Léo Gamalho aproveitou chute cruzado de Luidy e deixou tudo igual.

Com o empate, o Náutico chegou a dois pontos na classificação. Já o CRB soma quatro pontos. Na próxima rodada, o Timbu enfrenta o Vitória, quarta-feira (19), no Barradão, às 21h30min. O CRB recebe o Brasil de Pelotas, na terça-feira (18) às 21h30min.

O Brasil de Pelotas também entrou em campo neste sábado (15). Jogando no Estádio Bento Freitas, a equipe gaúcha enfrentou o Oeste em busca da primeira vitória no campeonato. O Xavante chegou bem perto dos três pontos, mas acabou sofrendo o gol de empate aos 48 minutos do segundo tempo, de pênalti.

A primeira etapa foi marcada pelas poucas chances de gol. Mesmo jogando fora de casa, as melhores investidas foram do Oeste, com Kalil, que arriscou dois chutes perigosos. O Brasil de Pelotas voltou melhor no segundo tempo e abriu o placar aos 12 minutos. Matheus Mendes cruzou, a bola desviou em Sciola e sobrou para Poveda marcar o primeiro gol da partida.

Após o gol, o time da casa recuou demais e o Oeste passou a dominar o jogo. O castigo veio aos 47 minutos. Rael sofreu pênalti cometido por Rodrigo Ferreira. Kalil foi para a bola e fechou o placar: 1 a 1.

Com o resultado, o Brasil de Pelotas continua invicto na Série B, mas também ainda não venceu. São três empates em três partidas. O próximo compromisso do Xavante é contra o CRB, terça-feira (18), às 21h30min, no Estádio Rei Pelé. O Oeste conseguiu o primeiro ponto na competição e agora enfrenta a Ponte Preta, terça-feira, às 20h30min, no Canindé.