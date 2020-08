Alerj repassa R$20 milhões para restauração do Museu Nacional

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio fez o repasse de R$ 20 milhões para obras de restauração do Museu Nacional, destruído por incêndio em 2018. Uma cerimônia simbólica para celebrar o acordo aconteceu, nesta -feira, em frente ao Palácio histórico que abriga o museu. A transferência foi viabilizada com a aprovação de lei, autorizando o repasse dos recursos.

Com previsão de abertura parcial em 2022, marco dos 200 anos de Independência do Brasil, e de reabertura definitiva em 2025, o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, afirma que toda ajuda é fundamental para dar continuidade à obra.

Também presente ao evento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Ceciliano, ressaltou que o Museu Nacional é uma instituição científica de relevância mundial e um patrimônio do estado do Rio .

Em setembro, vão se completar dois anos do incêndio que destruiu o Museu Nacional, que guardava o maior acervo de história natural e de antropologia da América Latina, com mais de 20 milhões de itens. A instituição bicentenária é administrada pela UFRJ, a primeira e maior universidade do país, que neste mês completa um século.