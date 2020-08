Comitê vai propor medidas para crise nos transportes públicos no Rio

O governo do Rio de Janeiro criou um Comitê Administrativo para estudar e propor medidas para atenuar os problemas das concessionárias de transportes públicos do estado. A comissão foi objeto de um decreto publicado no Diário Oficial do Rio dessa quinta-feira (13). A medida foi tomada diante da ameaça de colapso no sistema de transportes em função da baixa circulação de passageiros durante a pandemia.

De acordo com o Secretário da Casa Civil e Governança, André Moura, a situação das concessionárias de metrô, barcas, trens e ônibus interestaduais será detalhada pelo chamado Comitê Administrativo Extraordinário de Transportes - Covid-19, que terá um prazo de 30 dias para apresentar os estudos.

O comitê também terá a atribuição de estabelecer o critério de divisão de recursos emergenciais ao setor, com a aprovação do projeto de lei federal de auxílio emergencial ao sistema, além de planejar e acompanhar o cumprimento das contrapartidas exigidas pela União.

As deficiências nos transportes públicos no Rio de Janeiro ficaram ainda mais evidentes com a pandemia. Depois da flexibilização das medidas de isolamento, a população tem sofrido com superlotação e precariedade nos diversos modais. Moradores da Ilha de Paquetá, que dependem exclusivamente das barcas, fizeram recentemente um protesto se recusando a entrar em uma embarcação lotada onde não era possível respeitar o distanciamento para evitar o contágio pelo coronavírus.

Segundo o governo estadual, participam do Comitê Administrativo Extraordinário de Transportes - Covid19 além do secretário da Casa Civil, os secretários de Transportes, de Acompanhamento das Ações Governamentais Integrais da Covid-19, de Planejamento e Gestão, de Desenvolvimento Econômico, de Fazenda, e também o Procurador Geral do Estado.