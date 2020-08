Covid-19: E-commerce cresce mais de 40% no Brasil durante a pandemia

O comércio digital cresceu mais de 40,7% no país neste período da pandemia. Totalizando mais de 1,3 milhão lojas online atualmente. O crescimento é um recorde e está registrado na sexta edição da pesquisa Perfil do E-commerce Brasileiro, realizada pelo BigData Corp em parceria com a plataforma de pagamentos Paypal.

Para se ter uma ideia do crescimento, os sites de e-commerce correspondem, hoje, a 8,48% do total de sites na internet. Há cinco anos, eles representavam 2,65%.

Outro ponto de destaque é o uso das mídias sociais pelas lojas online. De acordo com a pesquisa, cerca de 70% utilizam as redes sociais. A plataforma mais utilizada é o Facebook, presente em 54,18% dos negócios digitais; seguida pelo Youtube, com presença em 39,87%; e o Twitter, com 30,45%, em terceiro lugar.

Thiago Chueiri, diretor de negócios do Paypal, destaca a importância dos negócios terem presença em várias redes sociais e um serviço de resposta ao consumidor satisfatório.

“Ter esse canal direto através das redes sociais é extremamente importante para que o empreendedor consiga gerenciar as expectativas do consumidor e consiga prontamente ter estabelecida essa relação de comunicação...”

Segundo a pesquisa, mais de 81% das lojas digitais têm interface que se adapta à tela do celular ou do computador.

A pesquisa foi realizada por meio da análise de visitas a mais de 14 milhões de sites brasileiros, dos quais foram obtidas informações estruturadas e seus links. Os dados foram colhidos na primeira semana deste mês de agosto.