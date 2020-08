Covid-19: número de trabalhadores afastados diminui em agosto

Diminuiu a proporção de pessoas afastadas do trabalho, devido ao distanciamento social provocado pela pandemia de Covid-19. Houve uma redução de 7,1% para para 5,7% da população ocupada, na primeira semana de agosto, frente aos últimos sete dias de julho.

No período avaliado, caiu de 5,8 milhões para 4,7 milhões o número de pessoas que estavam afastadas por causa da pandemia.

Na primeira semana da pesquisa, realizada entre os dias 3 e 9 de maio, essa proporção era de 19,8%.

Os dados fazem parte da nova PNAD Covid-19, divulgada nesta sexta-feira (28) pelo IBGE.

A sondagem estimou em 81,6 milhões a população ocupada no país, na semana de 2 a 8 de agosto, com estabilidade em relação à quarta semana de julho e queda na comparação com o período de 3 a 9 de maio, época em havia 83,9 milhões de pessoas trabalhando.

A população ocupada e não afastada do trabalho, estimada em 74,7 milhões de pessoas, aumentou em relação à quarta semana de julho e também frente à semana de 3 a 9 de maio.

11,5% da população ocupada estava em trabalho remoto, na quarta semana de julho, percentual menor que o da semana de 3 a 9 de maio, quando havia 13,4% de pessoas trabalhando nessas condições.

Quanto aos indicadores de saúde, a PNAD Covid-19 aponta que 13 milhões de brasileiros reclamaram de algum dos sintomas de síndrome gripal, na primeira semana de agosto. Deste total, 3,2 milhões buscaram atendimento médico.No começo de maio, quando a pesquisa teve início, 26,8 milhões de pessoas tiveram algum sintoma.