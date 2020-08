Criada comissão que vai fazer o plano integrado da Base de Alcântara

O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que cria a Comissão de Desenvolvimento Integrado para o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. O documento está publicado na edição da última quinta-feira (13) do Diário Oficial da União.

O grupo será responsável por elaborar e monitorar a implementação do programa de Desenvolvimento Integrado do local e vai desenvolver a infraestrutura da região além de criar os modelos de negócios que incentivem as atividades espaciais.

Uma das metas é expandir o setor espacial no Brasil e abrir caminho para o país no mercado internacional. De acordo com o Ministério de Ciência e Tecnologia, esse projeto é importante para a soberania do Brasil e para o desenvolvimento econômico e social.

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, detalhou as fases do projeto de fortalecimento e expansão da Base de Alcântara.

Sonora: “Esse projeto teria três fases, a primeira, assinatura e aprovação do acordo, que foi feito em 2019. Em 2020 é o plano integrado, que esse decreto dá início. Esse plano significa o trabalho conjunto de vários ministérios, liderados pela Agência Espacial Brasileira e o Comando da Aeronáutica. O desenvolvimento de planos para o centro, para infraestrutura local da região, vai envolver o governo federal, os governos locais e comunidade locais.”

A expectativa é de que o desenvolvimento do Centro Espacial de Alcântara alcance em 2040 mais de US$ 40 bilhões por ano, com a ocupação de pelo menos 1% do mercado global.