Cristo Redentor passa por desinfecção para reabertura no sábado (15)

O Cristo Redentor passou por uma desinfecção, nesta quinta-feira (13), para reabrir à visitação, a partir de sábado, após cinco meses fechado por causa da pandemia de Covid-19.

O trabalho foi feito pelo Comando Conjunto Leste, em uma parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro e o Parque Nacional da Tijuca. Também serão desinfectados o Trem do Corcovado e o Centro de Visitação das Paineiras.

O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, fala da expectativa para reabrir o monumento, que é um dos locais mais procurados e visitados na cidade e símbolo do Brasil.

“A expectativa é que nos próximos dias já tenhamos a reabertura do monumento, que vai estar requalificado por conta dessa operação.”

A ação integra o trabalho que os militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira vêm fazendo de forma conjunta no combate, controle e prevenção à propagação do coronavírus, desde a decretação da pandemia, em março.

Já foram feitas mais de 400 desinfecções em locais públicos de grande circulação no Rio, como rodoviárias, aeroportos, estações de trens, metrôs e barcas, hospitais e unidades de saúde e asilos.

Além do Cristo Redentor, mais duas atrações turísticas da cidade reabrem para o público neste sábado. O Bondinho do Pão de Açúcar e a RioStar, maior roda gigante da América Latina, voltam a receber visitantes, também seguindo protocolos sanitários, inclusive com a obrigatoriedade do uso de máscara.