Horário de atendimento de agências da Caixa muda a partir desta terça

Se você precisa de algum serviço presencial na Caixa Econômica Federal, atenção! A partir desta ça-feira (18), o horário de atendimento será diferente, das 8 horas da manhã até as 13h.

Antes as agências ficavam abertas até às 14h.

Como ocorre desde o começo do período de afastamento social, o atendimento presencial é apenas para serviços essenciais.

O banco reforça que ninguém precisa madrugar na fila, porque todo mundo que chegar até as 13h será atendido no mesmo dia.

Nesta ça, começa o saque em dinheiro do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 1. O governo já pagou quase R$157 bilhões em auxílios para mais de 66 milhões de pessoas.

O dia marca também o começo do pagamento do abono salarial para os trabalhadores nascidos em agosto e que ainda não receberam por meio de crédito em conta. Foram liberados R$568 milhões, para mais de 736 mil pessoas. O valor do benefício varia de R$88 a R$1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano passado.

E começa, também nesta ça-feira, o pagamento emergencial do FGTS para saque em espécie para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro.