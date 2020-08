Infecção pela Covid-19 é 50% maior entre jovens em São Paulo

Mais de 16% das crianças e adolescentes na cidade de São Paulo já contraíram o coronavírus. A proporção é quase 50% maior que o número de infecções na população em geral que é de 11%.

Esse é o resultado da primeira etapa do inquérito sorológico que está sendo feita pela prefeitura apenas com crianças e adolescentes. .

Além do índice de infecção mais alto, dois terços das crianças que contraíram o coronavírus não tiveram sintomas da doença.

Só na rede pública de capital paulista estão matriculados cerca de 1 milhão de estudantes. O inquérito mostrou que mostrou que um quarto, cerca de 250 mil estudantes, dividem a casa com pessoas com mais de 60 anos.

Com esse cenário, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, anunciou que as atividades presenciais nas escolas não vão ser retomadas em setembro.

A decisão vale para escolas públicas e privadas.

O retorno das atividades presenciais, a partir do dia 8 de setembro, tinha sido autorizado pelo governo do estado para as cidades que estavam há mais de 4 semanas na terceira fase do plano São Paulo, que vem orientado a flexibilização da quarentena no estado. Mas, essa autorização vale apenas para atividades complementares, como aulas de reforço, e é limitada a 35% dos alunos de cada turno escolar.

Assim como acontece com a população em geral, o coronavírus também atinge crianças e adolesces de forma desigual. Enquanto quase 18% das crianças pretas ou pardas já contraíram o coronavírus, o índice de infecção entre as crianças brancas não chega a 14%. Entre crianças da classe A e B a infecção é quase 60% que entre as crianças e adolescentes mais pobres, das classes D e E.