INSS adia para 14 de setembro retomada de abertura das agências

O INSS decidiu adiar até o retorno do atendimento presencial nas agências de Previdência Social, devido à pandemia do novo coronavírus.

Até a data, o atendimento continua a ocorrer exclusivamente de forma remota, pelo aplicativo Meu INSS para celular ou pelo telefone 135.

A reabertura gradual e segura irá considerar as especificidades de cada agência do órgão. Será avaliado o perfil do quadro de servidores, volume de atendimento e organização do espaço físico, medidas de limpeza e equipamentos de proteção individual e coletiva.

Após a abertura, serviços remotos do INSS continuarão a ser realizados.

Os novos prazos serão divulgados em portaria conjunta com Ministério da Economia nesta -feira (24).



