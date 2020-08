PF deflagra operação para combater tráfico internacional de drogas

Uma mega operação deflagrada nesta terça-feira(18) contra o tráfico internacional de drogas teve 50 mandados de prisão e 141 de busca e apreensão em 12 estados mais o Distrito Federal.

A chamada Operação Além-Mar é coordenada pela Polícia Federal de Pernambuco e as prisões foram autorizadas pela 4ª Vara Federal do Estado.

A Justiça ainda determinou o sequestro de bens dos investigados. São 7 aviões, 5 helicópteros, 42 caminhões, além de 35 imóveis urbanos e rurais. Também foram bloqueados R$ 100 milhões em contas bancárias.

Ao todo, 630 policiais federais participaram da ação. Segundo a polícia, a operação mira quatro supostas organizações criminosas que atuam juntas na distribuição da droga no mercado interno; e na exportação de toneladas de cocaína para a Europa e Cabo Verde via portos brasileiros, especialmente o porto de Natal, no Rio Grande do Norte.

A Polícia Federal informou que as 4 células do grupo ficam em São Paulo e Pernambuco, sendo a célula estabelecida em Recife formada por empresários do setor do transporte de cargas, funcionários e motoristas de caminhão.

Um dos braços do grupo, ainda segundo a PF, é responsável por gerir uma espécie de banco paralelo para a movimentação dos recursos do tráfico de entorpecentes.

Ainda durante a fase sigilosa da investigação, 12 pessoas foram presas e mais de 11 toneladas de cocaína apreendidas. Dentre os presos, estava um foragido da justiça brasileira há mais de 10 anos. A polícia estima que o grupo tinha capacidade de movimentar 5 toneladas de cocaína por mês.

A investigação começou em 2018 a partir da parceria da Polícia Federal com a NCA, agência policial do Reino Unido.