Polícia do RJ descobre quadrilha que dava golpe com títulos de clubes

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta sexta-feira (14) operação contra uma quadrilha suspeita de aplicar golpes com títulos falsos de clubes de viagens. Após conseguir o cadastro de clubes, a maioria deles já fechados, a quadrilha iniciava uma série de contatos com as vítimas.

O delegado Marco Cipriano explica que esta é uma quadrilha especializada neste tipo de golpe. Em contato com a vítima, os suspeitos informavam que a pessoa teria direito a um reembolso por cada ano não utilizado do clube. Para receber, porém, os criminosos alegavam que era necessário gerar um título, de cerca R$ 8 mil.

Ainda de acordo com a polícia, depois de um primeiro contato com a vítima, os golpistas diziam a quantidade de títulos que ela teria direito e explicavam que se não tivessem interesse em vender seus títulos eles anunciariam em um suposto classificado interno do clube.

A partir daí outro integrante da quadrilha se apresentava como comprador dos títulos e iniciava as negociações, exigindo alguns documentos para realização da compra. Em seguida, a vítima era envolvida em uma ação conjunta, como informou o delegado Marcos Cipriano.

Segundo o delegado, com o falso pretexto de registrar as ações em cartórios, realizar registros internacionais, pagamentos de impostos e de seguros, os golpistas exigiam enormes quantias em dinheiro. Uma das vítimas chegou a desembolsar quase R$3 milhões. Em um dos casos investigados, a vítima ficou durante cinco anos negociando com os criminosos.

Ainda de acordo com o delegado, a quadrilha agia em outras regiões do país.

Para encobrir o crime, os suspeitos colocaram no ar sites desses clubes de viagem, com telefones de membros da quadrilha. Assim, se a vítima tentasse comprovar a negociação por meio dos sites, acabava ligando para um outro golpista, que confirmava a versão inicial.