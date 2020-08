Polícia Federal investiga esquema de crimes previdenciários na Paraíba

Policiais federais e servidores de uma força-tarefa da Secretaria de Previdência, do Ministério da Economia, cumpriram mandado de busca e apreensão, nesta quarta-feira(19), para investigar um esquema de crimes previdenciários no município de Capim, na Paraíba.

Segundo a Polícia Federal, os crimes teriam sido cometidos a partir da emissão de documentos falsos para obtenção de benefícios rurais previdenciários.

A operação, chamada de Capim Fértil 2, é um desdobramento de uma investigação para apurar fraudes contra o INSS por pessoas que utilizavam documentos e declarações falsas para obter benefícios rurais previdenciários.

De acordo com a Polícia Federal, o indício da fraude foi constatado a partir de uma denúncia anônima. O proprietário de um imóvel rural estaria cobrando para emitir as declarações irregulares. Segundo a PF, foi possível identificar uma das autoras do crime.

A fraude teria resultado em um prejuízo de aproximadamente R$ 5 milhões aos cofres públicos.

A Polícia Federal informou que segue com as investigações e poderá identificar eventuais participantes da fraude, a partir dos materiais apreendidos nessa segunda fase da operação.