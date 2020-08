Prefeitura do Rio prorroga a atual fase de flexibilização

A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu prorrogar a atual etapa de flexibilização das atividades, e só dará início daqui a 15 dias a fase seis, que começaria nesse domingo (16). A decisão é para avaliar o impacto de algumas medidas, como a reabertura dos pontos turísticos que, apesar de autorizados desde o início de agosto, só voltaram a receber visitantes no último sábado (15)

O adiamento, segundo a Prefeitura, foi decidido pelo comitê científico que assessora as ações do executivo municipal em relação à Covid-19. A fase seis prevê a volta de eventos culturais e a reabertura de teatros e cinemas.

O prefeito Marcelo Crivella afirmou que os indicadores da cidade sustentam o avanço da flexibilização, mas o comitê preferiu adotar a precaução. Crivella também fez um apelo para que população e empresários, principalmente dos bares da zona sul, evitem aglomerações.

A Prefeitura afirmou também que o impacto da desmobilização de leitos dos dois hospitais de campanha administrados pela rede privada, em parceria com o governo do Estado, deve ser levado em conta para que o Rio avance nas medidas de abertura.

Na próxima quinta-feira (20), deverão ser desmobilizados 100 leitos de enfermaria e 100 de UTI do Lagoa-Barra; e, em 11 de setembro, 116 de enfermaria e 84 de CTI da unidade Parque dos Atletas.

Ainda de acordo com a Prefeitura, as decisões são baseadas em indicadores como a velocidade da curva de contágio, ocupação de leitos e queda no número de óbitos, e que todas as fases estão sujeitas a alterações e a reavaliação do conselho científico.

A taxa de ocupação atualizada dos leitos de UTI SUS da capital destinados à Covid está em 63% e de enfermaria em 42%.

O Estado do Rio de Janeiro atingiu nesse domingo(16) 14.562 mortes em decorrência do coronavírus; e 194.279 casos confirmados. Foram 55 óbitos e 4.388 registros de infecção a mais durante o final de semana, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde.