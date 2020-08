Queimadas na região do Pantanal têm redução de 73%

Continuam as ações de combate aos incêndios no Pantanal. Uma operação do Ministério da Defesa está apoiando o Governo de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Na última semana, houve redução de 73% do número de focos de calor na região, de 1.370 para 368.

De acordo com informações de satélites, os maiores pontos de queimadas estão na região norte do pantanal, na divisa entre os dois estados.

O centro de Coordenação da Operação está instalado no município de Poconé, no Mato Grosso.

A área de queimada em Mato Grosso do Sul já chega a 1,55 milhão de hectares desde janeiro de 2020.

Na Terra indígena dos Kadweus, o fogo vem sendo combatido pela brigada formada pelos próprios indígenas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Desde , são realizadas na região ações envolvendo aeronaves, helicópteros e mais de 400 profissionais das forças armadas, para acesso às áreas mais remotas.

Bombeiros estaduais, policiais militares ambientais e profissionais do Ibama ajudam no combate ao fogo na região.