Reclamações contra os Correios crescem cerca de 400% em São Paulo

O Procon de São Paulo registrou um aumento de quase 400% nas reclamações contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Se for considerar apenas os dados do período de pandemia, de março a julho, o aumento nas reclamações passa de 500%.

De acordo com o Procon, o principal motivo é o não fornecimento do serviço. Nesse caso, o consumidor tem direito a exigir o cumprimento forçado do serviço ou rescindir o contrato, com direito à restituição do valor pago, e perdas e danos. Isso também vale para serviços contratados, como a entrega de encomendas e documentos, e que não forem prestados por conta da greve dos Correios.

Já no caso de compras realizadas pela internet com entregas via Correios, as empresas são responsáveis por encontrar outra forma para que os produtos sejam entregues ao consumidor dentro do prazo combinado.

O Procon de São Paulo orienta ainda que o não recebimento de fatura, boleto bancário ou qualquer outra cobrança, do qual ele tenha conhecimento de que é devedor, não isenta o consumidor de efetuar o pagamento. Se não chegar pelos Correios, o consumidor deve entrar em contato com a empresa credora, antes do vencimento, e solicitar outra opção de pagamento.