STJ decide na próxima quarta sobre afastamento de Witzel

O plenário do Superior Tribunal de Justiça decide na tarde da próxima quarta-feira, dia dois, se confirma ou não a decisão do ministro Benedito Gonçalves que, nesta sexta-feira, afastou do cargo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A data foi confirmada pela Assessoria de Comunicação do STJ.

A Corte Especial reunirá os 15 ministros mais antigos do órgão, que tem competência para julgar, entre outros, governadores, desembargadores e procuradores da República.

A decisão do STJ de afastar Witzel por 180 dias, é mais um desdobramento da Operação Placebo, que trata de irregularidades em contratos fechados pelo estado para compra de respiradores e medicamentos destinados ao combate à Covid-19.

Em relação a seu afastamento, Wilson Witzel, que também é alvo de processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, já antecipou que vai recorrer da decisão do STJ, assim que tiver acesso a todas as acusações que pesam contra ele, na tentativa de retomar as funções....

A declaração foi feita durante pronunciamento à imprensa, na área externa do Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do estado.