Vida em primeiro lugar é tema do Grito dos Excluídos em 2020

Vida em primeiro lugar é o tema. “Basta de Miséria, Preconceito e Repressão! Queremos Trabalho, Terra, Teto e Participação! Esse é o lema da 26ª edição do Grito dos Excluídos, que tradicionalmente é realizada no dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.



O lema dos Excluídos tem mobilização popular, realizada em vários cantos do Brasil, todos os anos, e sempre tem relação com o tema da Campanha da Fraternidade, da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.

O Vice - Presidente da CNBB e Bispo de Roraima, Dom Mario Antônio explica que, este ano, a crise causada pela pandemia mundial de Covid-19 ganhou relevância na articulação das pastorais, Igrejas e movimentos populares. Entre as reivindicações históricas estão o direito à saúde pública de qualidade e a valorização do SUS, Sistema Único de Saúde.



A Representante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis de Curitiba, no Paraná, Roselaine Mendes Ferreira, considera que esse grito veio no momento mais necessário.

Roselaine conta que o benefício emergencial foi o que salvou muitos necessitados. Mas observa que os catadores de materiais recicláveis tem famílias com mais de 10 filhos e que a ajuda às vezes não é suficiente para suprir a necessidade básica da família.