Chapada dos Veadeiros volta a receber visitantes a partir de amanhã

As visitações ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, estão permitidas a partir desta terça-feira(18). Em Portaria publicada hoje(17), no Diário Oficial da União, o presidente do ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Homero Cerqueira, destaca que a retomada das atividades do parque vai acontecer de forma gradual e monitorada.

Para a reabertura da Unidade de Conservação, foi assinado um Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta entre a Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás e a concessionária Sociparques, administradora da unidade, para o atendimento dos protocolos estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde.

Desde o mês de março, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está fechado à visitação para evitar a transmissão do novo coronavírus.

Entre as principais regras a serem cumpridas pelos visitantes, estão o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, mesmo durante as trilhas; priorização de venda de ingressos pela internet; e distribuição do número de visitantes ao longo do tempo e do espaço para evitar aglomerações.

No Centro de Visitantes do Parque, será permitida a permanência de apenas 22 pessoas – além dos funcionários – por no máximo 15 minutos, enquanto durarem as restrições por conta da pandemia.

Patrimônio Natural da Humanidade, declarado pela Unesco em 2001, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi criado em 1961 e está localizado entre os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João d'Aliança.

Abriga espécies e formações vegetais únicas, centenas de nascentes e cursos d’água, além de rochas com mais de um bilhão de anos. Tem capacidade para atender até 450 pessoas por dia e já chegou a receber, por ano, mais de 70 mil visitantes.