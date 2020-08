ICMBio autoriza reabertura gradual de unidades de conservação federais

Uma boa notícia para quem gosta de curtir a natureza: a partir desta quarta-feira(26), todas as unidades de conservação federais do Brasil, ligadas ao ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, poderão ser reabertas de forma gradual. A portaria estabelecendo o reinício das atividades está publicada no Diário Oficial da União.

Mas saiba que existe uma série de regras para evitar que os visitantes contraíam o novo coronavírus. A primeira delas é que ninguém poderá entrar ou permanecer nas unidades de conservação sem máscara, mesmo que seja artesanal. Também é necessário que seja disponibilizado álcool em gel 70% para limpeza frequente das mãos.

Os ambientes de uso comum deverão ter janelas e portas abertas, sempre que possível. Nesses locais não poderão existir jornais, revistas, panfletos e livros. Todos os móveis deverão estar distantes dois metros uns dos outros. O parque também deverá realizar a limpeza e desinfecção dessas estruturas com frequência, assim como de todos os equipamentos de proteção individual que são compartilhados.

Os transportes de visitantes, quando feitos por terra ou água, deverão ser mantidos sempre bem ventilados e limpos ao final de cada viagem. Outra regra importante é evitar a superlotação e aglomeração nesses veículos.

Os parques deverão estimular e priorizar a venda de ingressos on-line. Quando houver filas, elas deverão ter marcação no piso, com o distanciamento de dois metros entre as pessoas. Na hora do uso das maquininhas de cartão, elas deverão estar bem embaladas com filme plástico sendo desinfetadas após cada operação.

Lembrando que todas essas regras estão sendo seguidas pelas unidades de conservação que já estão reabertas no Brasil, desde junho. Entre elas, o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná; dos Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul; dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão; da Tijuca, no Rio de Janeiro; e o Nacional de Brasília, aqui no Distrito Federal.