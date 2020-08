Operação Transpantaneira I vai combater incêndios em Mato Grosso

As ações de combate ao fogo no Pantanal ganharam reforço nesta segunda-feira (17), com a Operação Integrada Transpantaneira I, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso.

A ação é coordenada pelo Comitê Temporário Integrado de Coordenação Operacional (Ciman), e foi instaurada a partir de denúncias de que pessoas estariam fazendo uso indiscriminado do fogo e atrapalhando ações da Operação Pantanal 2, que tem apoio do Ministério da Defesa.

De acordo com o tenente-coronel Dércio Santos, coordenador-geral do Ciman, a Operação Transpantaneira I abrange todo o pantanal mato-grossense e tem foco na fiscalização.

A ação vai ser dividida em três fases e deve seguir até setembro.

Na última sexta-feira, presos do Sistema Penitenciário passaram a atuar como brigadistas para ajudar no combate às queimadas urbanas no município mato-grossense de Poconé.

Segundo o governo estadual, a cada três dias trabalhados, os detentos têm um dia a menos na pena.