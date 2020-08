Universo: Constelações da Ema e do Homem Velho norteiam saber indígena

Observar o céu sempre fez parte da cultura de homens e mulheres, independente do tempo. Babilônios, egípcios, chineses, maias, e os próprios portugueses utilizaram a observação dos astros para desvendar os segredos da Terra.

E com as centenas de povos indígenas brasileiros não é diferente. A forma como eles observam as constelações influencia diretamente a caça, a colheita, e a plantação, como conta Farney Tourinho, do povo Omágua Kambeba, do Amazonas.

O professor da UFAM, Walter Esteves, afirma que é preciso valorizar os saberes dos povos indígenas.

Walter fala ainda sobre a importância de duas constelações para os nossos povos: a da Ema e a do Homem Velho.

A observação do céu pelos indígenas brasileiros não se restringe apenas à contemplação das constelações. Eles também associam os movimentos do Sol para definir o meio dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano.

