Bolsonaro recebe carta em defesa do uso da hidroxicloroquina

Três jogos marcam a terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira

A Copa do Brasil volta nesta terça-feira (25) com três confrontos válidos pelo jogo de volta da terceira fase. Afogados e Ponte Preta se enfrentam no Estádio Vianão; América-MG e Ferroviária duelam no Independência; e o Fluminense e Figueirense medem forças no Maracanã