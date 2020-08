Campanha incentiva inscrição de mesários para eleições municipais

A Justiça Eleitoral lançou, nesta sexta-feira (14), uma campanha para incentivar a inscrição voluntária de mesários para as eleições municipais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o trabalho nas eleições ocorrerá com toda proteção necessária para evitar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. O médico Drauzio Varella participa da campanha, que será veiculada nas rádios, tvs e redes sociais.

Os mesários trabalham para garantir o sigilo do voto e a plena liberdade de escolha do eleitor. Ele recebe o votante, coleta assinaturas e impressões digitais, e ainda pode atuar na logística das eleições.



Segundo o TSE, médicos e especialistas estão orientando o tribunal nos protocolos e equipamentos de proteção que serão adotados durante a eleição. Está previsto o uso de máscaras, proteções faciais, álcool em gel para desinfetar as mãos e os ambientes da seção eleitoral. Para evitar risco de aglomeração, todo o treinamento ocorrerá pela internet.



Só pessoas que não estão no grupo de risco serão convocadas para trabalhar.

Pode atuar como mesário quem tem mais de 18 anos e está em situação regular na Justiça Eleitoral.

Só não pode atuar quem é candidato e seus parentes até o segundo grau, membro de diretórios executivos de partidos políticos, autoridades, agentes policiais e funcionários que desempenham funções de confiança no executivo ou estão no serviço eleitoral.



Os mesários não são remunerados, mas recebem auxílio-alimentação, têm direito a dois dias de folga no trabalho para cada dia de eleição, e até preferência de desempate em concursos públicos.



Devem participar das eleições deste ano 1,5 milhão de mesários em todos os 5.569 municípios do país. Em 2018, 50% dos mesários foram voluntários.



Os mesários devem se inscrever nos sites dos tribunais eleitorais de cada estado ou pelo aplicativo e-Título.

Ouça e baixe o spot do TSE no site da Rede Nacional de Rádio