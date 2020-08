Cláudio Castro assume governo do Rio de Janeiro

O vice-governador Cláudio Castro chegou ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio em Laranjeiras, na Zona Sul da capital para assumir o posto de governador nesta -feira (28), após Wilson Witzel ser afastado do cargo por 180 dias. A decisão foi do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça.

O afastamento foi determinado no âmbito da Operação Tris in Idem, um desdobramento da Operação Placebo, em razão do suposto envolvimento de Witzel em esquemas de corrupção em contratos públicos do governo do Rio, no qual seriam pagas vantagens indevidas a agentes públicos.

Castro também é investigado por suspeita de participação no mesmo esquema e também foi alvo de buscas, em sua residência na zona oeste do Rio, por determinação da Corte. Caso seja comprovado que está envolvido, poderá ser afastado ou preso, ficando impossibilitado de continuar no cargo, como explica a advogada constitucionalista Vera Chenin.

Nesse caso, quem deve assumir o governo do estado é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, atualmente presidida pelo deputado André Ceciliano, e na impossibilidade deste, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, atualmente comandado pelo desembargador Claudio de Mello Tavares.

Cantor católico, com dois CDs solo, advogado, ex-vereador carioca. Este é o perfil de Cláudio Castro, de 41 anos, vice-governador do Rio .

Castro, assim como Witzel, é do PSC, que na mesma operação deslanchada a partir da decisão do STJ teve seu presidente nacional, Pastor Everaldo, preso por agentes federais.