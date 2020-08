Eleições 2020: Bolsonaro diz que não apoiará candidato a prefeito

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira (28) que não vai prestar apoio a nenhum candidato a prefeito durante as eleições municipais, marcadas para novembro em todo o país.

Nas redes sociais, ele disse que tem muito trabalho na presidência e, essa atividade tomaria todo o tempo num momento de pandemia e retomada econômica no Brasil.

No entanto, o presidente escreveu na rede social que continua trabalhando para a homologação do partido Aliança pelo Brasil, criado em novembro do ano passado, após Bolsonaro ter deixado o PSL.

Ainda na publicação, ele destacou que tem conversado com três outros partidos para o caso do Aliança pelo Brasil não ser homologado antes das próximas eleições presidenciais.

Por fim, Bolsonaro desejou boa sorte a todos os candidatos e, principalmente, aos eleitores nessa escolha.

O Presidente Jair Bolsonaro também comentou nesta sexta-feira sobre o auxílio emergencial e disse que o benefício precisa ter prazo para acabar.

A declaração foi dada em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada nessa sexta-feira, quando o presidente se dirigia ao Palácio o Planalto.