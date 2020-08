Governo Bolsonaro completa 600 dias

O governo do presidente Jair Bolsonaro completa 600 dias neste domingo (23), com destaque para as ações de combate à pandemia da Covid-19. Em balanço divulgado pelo site da Casa Civil , a pasta ressaltou que o pagamento do auxílio emergencial beneficiou, direta e indiretamente, mais de 126 milhões de pessoas.

Ainda segundo a pasta, as ações de combate ao novo coronavírus somam mais de R$ 1 trilhão, juntando-se os gastos direitos do Tesouro Nacional, a liberação de crédito e a suspensão e ampliação de prazos para pagamentos, entre outras medidas.

Desde janeiro, o governo já pagou mais de R$53 bilhões para estados e municípios aplicarem no Sistema Único de Saúde. o SUS. Também repassou quase R$18 bilhões a mais para ações de combate ao novo coronavírus.

Com o montante, foi possível, contratar 6,6 mil profissionais de saúde, comprar milhares de respiradores, equipamentos de proteção individual e testes para diagnóstico da doença, além de medicamentos. Foi possível ainda habilitar 12 mil novos leitos de UTI para a Covid-19.

No início de agosto,o Brasil assinou acordo de transferência de tecnologia da vacina da Universidade inglesa de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca. O valor investido será de um R$ 1,9 bilhão.

Já com os investimentos no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda foi possível preservar mais de 16 milhões de empregos. Isso porque foram investidos mais R$24 bilhões para o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores que tiveram jornada reduzida ou contrato suspenso ou para empregados intermitentes.

Os empresários também tiveram ajuda financeira com a implementação de ações como Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Pronampe, e o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. O primeiro destinou quase R$19 bilhões em empréstimos e o segundo R$10 bilhões.