Maia diz que privatizações não são prioridade na pauta da Casa

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (18), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a pauta da Casa vai priorizar no segundo semestre projetos ligados às reformas. Maia defendeu uma agenda que agilize a reforma tributária, que teve as discussões retomadas há poucas semanas na Comissão Mista, composta por deputados e senadores. Rodrigo Maia disse ser a favor de privatizações de empresas públicas, mas para ele, devido à pandemia, o momento não é adequado para se discutir, por exemplo a privatização da Eletrobras.

Sobre a prorrogação do auxílio emergencial aos trabalhadores informais até o fim do ano, Maia disse que ainda espera uma posição oficial do governo. O presidente da Câmara também se posicionou contrário a criação de um tribunal em Minas Gerais, porque deve aumentar as despesas do Superior Tribunal de Justiça; disse que há acordo em votar a matéria mas não no mérito.