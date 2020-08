Ministério da Economia anuncia novos secretários

O Ministério da Economia anunciou os substitutos dos secretários que pediram demissão nesta semana. A pasta optou por remanejar para os cargos nomes que já estavam na equipe. Assume a secretaria de Desestatização, no lugar de Salim Mattar, o atual secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura do Ministério da Economia, Diego Mac Cord.

O novo nome que vai ocupar a secretaria responsável pelas privatizações da atual gestão é formado em Engenharia Mecânica, com mestrado em Administração Pública pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e doutorado em engenharia pela USP, em São Paulo. Antes de entrar para o governo, Diego Mac Cord era professor do MBA do setor elétrico da Fundação Getúlio Vargas e sócio-líder da empresa KPMG no Brasil, companhia especializada em auditoria e contabilidade.

Já para secretaria de Desburocratização, no lugar de Paulo Uebel, entra Caio Andrade, o atual diretor presidente do Serpro, o Serviço de Processamento de Dados do governo federal. Formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista, Caio Andrade tem pós-graduação em Administração e Gestão pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e mestrado em Administração de Empresas pela Duke University, também dos Estados Unidos.

Segundo o ministério da Economia, Caio Andrade liderou mais de 20 processos de fusões e aquisições de companhias. Já a presidência do Serpro será ocupada por Gileno Barreto, atual diretor Jurídico e de Governança e Gestão da empresa.

Em nota, o ministro Paulo Guedes agradeceu o trabalho dos ex-secretários Salim Mattar e Paulo Uebel. Segundo o ministro, os ex-secretários deixaram as pastas insatisfeitos com o andamento das privatizações e da reforma administrativa.

