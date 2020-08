Proposta do novo Fundeb deixa especialistas em Educação otimistas

Inter novo líder do Brasileirão e a final da Champions League

A rodada teve como destaque a excelente vitória do Botafogo que armou eficiente esquema de contra-ataque, vários jogadores como Mateus Babi subiram de produção e a dupla de zaga junto com Gatito segurou a vitória. Primeira derrota do Galo e, aí, o Inter, ao derrotar o Atlético GO, virou o novo líder