Seções especiais garantem acessibilidade a eleitores com deficiência

Do dia 25 de agosto até 1º de outubro, os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem pedir à Justiça Eleitoral a transferência para votar em uma seção especial nas eleições municipais deste ano. Os espaços são adaptados para dar maior acessibilidade e segurança na hora do voto.

Nesse mesmo período, os diretores das instituições que abrigam presos provisórios e de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas devem enviar à Justiça Eleitoral a solicitação de mudança de internados para estabelecimentos com seções eleitorais.

As chefias de militares, policiais, bombeiros, agentes de trânsito, guardas municipais e outros agentes públicos que estiverem de serviço nos dias das eleições devem pedir, também de 25 de agosto até 1º de outubro, a transferência temporária de seção dos subordinados.

Esse é o mesmo prazo para que juízes, servidores e promotores da Justiça Eleitoral que estiverem trabalhando no primeiro e segundo turnos, solicitem a alteração do local do voto.

Já os mesários terão um tempinho maior para pedir a mudança de seção, de 25 a 9 de outubro. Mas nesse caso, só é possível solicitar a transferência se o local de trabalho e de votação forem diferentes.

Lembrando que, por causa da pandemia da covid-19, uma proposta de emenda à Constituição foi aprovada mudando as datas das eleições. Este ano, o primeiro e segundo turnos vão ocorrer nos dias 15 e .

