Brasil tem 106.523 mortes por Covid-19 e 3,2 milhões de casos

Operação registra redução de focos de calor no Pantanal

Segundo o governo de Mato Grosso, os focos de calor no bioma diminuíram 73% desde o início da Operação Pantanal II, deflagrada no último dia 7. Os combatentes conseguiram proteger uma área de mais de 26 mil hectares da Reserva Particular de Patrimônio Natural Sesc Pantanal. A área equivale a 10 vezes o arquipélago de Fernando de Noronha.